Порошенко и Турчинов поздравили военных с Днем Вооруженных сил Украины

Президент Украины Петр Порошенко и Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов поздравили украинских военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

"Низкий поклон каждому воину, который преданно служит Украине, дает достойный отпор российскому агрессору, который является гордостью каждого гражданина нашего государства, гордостью всего украинского народа" – написал президент на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

П. Порошенко отметил, что "благодаря вам сотни украинских городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью. И не только украинских - вы крепко держите щит безопасности всей европейской цивилизации".

"Украинцы гордятся своими рыцарями-защитниками, которые помешали планам Кремля разрушить нашу страну. Благодаря каждому из вас украинская армия возродилась из пепла, и сейчас способна дать отпор любой провокации агрессора, заняв достойное место среди крупнейших армий мира" – цитирует слова А Турчинова пресс-служба СНБО.

В своем поздравлении Секретарь СНБО А. Турчинов отметил что "реформирование и развитие Вооруженных Сил является государственным приоритетом. Наша задача - в соответствии со стандартами НАТО наращивать силы и средства, необходимые для защиты страны и восстановления ее территориальной целостности".

6 декабря Украина официально отмечает день создания Вооруженных сил Украины.