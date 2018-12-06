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06:57 06.12.2018

Договоренности Си Цзиньпина и Трампа на G20 отвечают интересам Китая и США - глава МИД КНР

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Договоренности Си Цзиньпина и Трампа на G20 отвечают интересам Китая и США - глава МИД КНР

Достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях аргентинского саммита G20 договоренности по урегулированию торговых разногласий отвечают интересам обеих сторон, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Обсуждение экономических и торговых вопросов между двумя сторонами прошло позитивно и конструктивно, был достигнут принципиальный консенсус", - заявил Ван И, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

По словам министра, консенсус касался предотвращения усугубления торговых разногласий, возвращения к переговорам по торговле, сотрудничества между двумя странами в интересах развития мировой экономики.

Он отметил: "Все это позволило отстоять законные интересы Китая, а также интересы Соединенных Штатов, и даже превзошло ожидания мирового сообщества".

Ван И охарактеризовал атмосферу встречи двух лидеров как "дружественную и откровенную".

Как сообщалось, на встрече была достигнута договоренность о том, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%, как ранее планировал Д.Трамп.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующе торговое соглашение. Если это не произойдет, то 25-процентая пошлина вступит в силу.

Теги: #сша #интересы #договоренности #китай
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