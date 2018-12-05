Задержан экс-советник гендиректора ГКАУ по подозрению в растрате средств на так и не запущенный спутник "Лыбидь" - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании одного из бывших внештатных советников генерального директора Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), подозреваемого в растрате денежных средств украинско-канадской программы запуска Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которой должен был бы стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь".

Как сообщается на странице САП в соцсети Facebook в среду, задержанный, "пользуясь полным содействием как украинской, так и канадской стороны, в 2011 году организовал нехитрую схему, в результате которой часть средств из указанного контракта, а именно $8 млн 245 тыс, осели на счетах подконтрольной ему сейшельской фирмы, без особой необходимости привлеченной к выполнению контракта в качестве субподрядчика, и в дальнейшем в цикл выполнения контракта уже не вернувшейся". "С привлечением доверенного ему лица советник гендиректора ГКАУ осуществил ряд простых транзакций, легализуя преступное происхождение указанных средств", - говорится в сообщении.

Прокуроры САП согласовали сообщение о подозрении указанному советнику в совершении правонарушений по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины. "Он задержан, в суд подано ходатайство о применении меры пресечения - содержании под стражей с альтернативным залогом в размере 65,7 млн грн. Доверенное лицо поставлено в известность о подозрении по ч.3 ст.209 УК", - информируют в прокуратуре.

По данным прокуратуры, программа запуска Национальной системы спутниковой связи стоила для Украины почти $300 млн, привлеченных как кредитные средства, выданные канадским государственным агентством под гарантии правительства Украины. К техническому выполнению проекта, кроме украинских ГП "Укркосмос", ГП "Южмаш" и КБ "Южное", были также привлечены канадские и российские компании. Результатом выполнения этого проекта должен был бы стать вывод "Лыбиди" на орбиту еще к началу чемпионата Европы по футболу, который прошел в Украине в 2012 году.

"Но на улице уже декабрь 2018 года, а "Лыбидь" до сих пор покрывается пылью на складе в российском Новосибирске, и ближайшие перспективы его выхода на орбиту, к сожалению, очень призрачны. Теперь сторона обвинения в этом производстве владеет достаточным объемом сведений, чтобы утверждать, что за такое состоянию дел следует благодарить одного из бывших внештатных советников генерального директора ГКАУ", - отмечают в САП.

Как ожидается, по результатам досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям всех украинских и канадских служебных лиц, которые привели к провалу выполнения спутниковой программы.

В 2009 году ГКАУ и канадская MDA подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступает главным подрядчиком по созданию системы. Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6 млн. С лета 2014 года, созданный на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС, РФ) спутник, по желанию канадского генподрядчика находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе. Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по различным причинам. Реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт. Правительство Украины в октябре 2017 года поддержало предложение ГКАУ о дофинансировании проекта на $17 млн в связи с его удорожанием в новых условиях с целью завершения проекта и обеспечения запуска украинского спутника связи. В ноябре того же года ГКАУ озвучило планы по обеспечению запуска спутника в конце 2018 года.

26 февраля 2018 года ГП "Укркосмос" подало судебный иск в Лондонский международный арбитражный суд к канадской MDA в связи с необоснованной попыткой канадской компании разорвать в одностороннем порядке заключенный в 2010 году контракт на создание и запуск "Лыбиди".

Среди озвученных наблюдателями в начале 2017 года вызовов проекта "Лыбидь" называлось банкротство ПАО "Диамантбанк" (Киев), одним из клиентов и кредиторов которого с 2015 года выступало ГП "Укркосмос"- украинский заказчик спутника.