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14:46 05.12.2018

"Укроборонпром" готов к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВСУ

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"Укроборонпром" готов к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что госконцерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству новой крылатой ракеты "Нептун", успешные испытания которой прошли ранее в среду на одном из полигонов Одесской области.

"Только что мне доложили, что новая крылатая ракета "Нептун" прошла успешные испытания и уничтожила цель на расстоянии 280 км. Украинская ракета от ГККБ "Луч" (Киев) разработана в рамках стратегически важного для обороноспособности страны проекта "Ракетный щит". Государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству крылатой ракеты в случае принятия на вооружение ВСУ", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети "Фейсбук".

Теги: #укроборонпром #порошенко
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