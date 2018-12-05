"Укроборонпром" готов к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что госконцерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству новой крылатой ракеты "Нептун", успешные испытания которой прошли ранее в среду на одном из полигонов Одесской области.

"Только что мне доложили, что новая крылатая ракета "Нептун" прошла успешные испытания и уничтожила цель на расстоянии 280 км. Украинская ракета от ГККБ "Луч" (Киев) разработана в рамках стратегически важного для обороноспособности страны проекта "Ракетный щит". Государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству крылатой ракеты в случае принятия на вооружение ВСУ", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети "Фейсбук".