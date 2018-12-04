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15:57 04.12.2018

Порошенко: Угроза со стороны РФ растет

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Порошенко: Угроза со стороны РФ растет

Президент Украины Петр Порошенко считает, что угроза со стороны РФ в отношении Украины продолжает расти.

"Хочу заявить, что ситуация очень непростая. Угроза со стороны России растет", - сказал П.Порошенко на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов Прикарпатья во вторник в Ивано-Франковске.

Он подчеркнул, что на территории РФ увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных машин, ракетных комплексов, дислоцированных вблизи украинской границы.

П.Порошенко также констатировал увеличение военного присутствие РФ в Азовском море за последние 2-3 недели. Он отметил, что в оккупированный Крым Российская Федерация поставила средства противовоздушной обороны, в частности, два дивизиона С400, а также были размещены в Феодосии, Керчи и на берегу Керченского пролива противокорабельные ракетные комплексы.

"Против кого это? И можем ли мы в ответ на этот занимать страусиную позицию?", - сказал глава государства.

Теги: #порошенко #агрессия_рф #угроза
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