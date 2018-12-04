Суд перенес слушание дела по убийству Вороненкова на 17 декабря из-за неявки свидетелей

Шевченковский районный суд Киева перенес слушание дела по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова на 17 декабря из-за неявки свидетелей.

"На заседании во вторник должны были заслушать двух свидетелей обвинения, они были об этом надлежащим образом уведомлены, но не явились, а о причинах неявки не уведомили. Поскольку свидетели не явились, прокурор заявил ходатайство об их принудительном приводе в суд, но суд отказал в этом, дав еще одну возможность свидетелям явиться на заседание 17 декабря", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.