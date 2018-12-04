События

12:49 04.12.2018

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения во вторник вследствие боевых действий на востоке Украины, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"С начала этих суток российская вооруженная агрессия забрала жизнь еще одного украинского героя, 1993 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его боевым побратимам… Кроме этого, в результате боевых действий получил ранение один украинский военный. Он эвакуирован в военный медицинский госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С полуночи по состоянию на 12.00 на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны боевиков.

"С 09.00 враг вел обстрел из стрелкового оружия возле Новозвановки на Луганском направлении. Кроме того, с 09.30 начались вражеские обстрелы на Донецком направлении. Оккупанты выпустили по нескольку мин из минометов калибра 82 мм в районе Водяного и Широкино. Также возле Водяного враг вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

В Минобороны отмечают, что обстановка в районе сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе остается под контролем Объединенных сил.

Теги: #потери #минобороны #оос
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