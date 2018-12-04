Многие французы решили сократить собственные расходы после погромов "желтых жилетов"

Протестные акции "желтых жилетов" и погромы могут отразиться на потреблении французов, сообщил сайт газеты "Фигаро".

"Один француз из пяти предполагает тратить меньше из-за насилия", - пишет издание в понедельник.

"Фигаро" приводит данные группы маркетинговых исследований Promise Consulting, согласно которым 21% французов намерен уменьшить расходы на покупки в предстоящие рождественские праздники.

Эта цифра выше среди экономически неактивного населения - 26%, и у людей в возрасте 50 лет и старше - около 30%.

Как объясняет этот эффект один из основателей консалтинговой группы Филипп Журдан, для такой осторожности существует две причины: "страх перед повторением актов насилия поблизости от торговых мест и неуверенность в покупательной способности" после таких массовых насильственных протестов.

"Эти два чувства сильно усугубились по причине манифестаций "желтых жилетов" и их громкого медийного звучания", - считает маркетолог.

Движение "желтых жилетов" началось как спонтанный протест против повышения цен на горючее. Постепенно он распространился на проблему общего обнищания простого населения и стал приобретать политические черты. Так, в ход пошли лозунги "Посеявший нищету, пожнет гнев", "Макрона в отставку".

В минувшую субботу к манифестации мирных "желтых жилетов" присоединились хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов и просто погромщики и мародеры. Все это закончилось массовыми беспорядками в Париже и других регионах Франции. Сотни подозреваемых были арестованы. Десятки людей получили ранения, в том числе полицейские.

Нанесен огромный ущерб городскому и дорожному хозяйству, разгромлены и разграблены торговые точки разного класса. Разбушевавшиеся хулиганы не пощадили даже священный для французской нации монумент - Триумфальную арку, ее музей, бутики и расположенную у подножия монумента могилу неизвестного солдата.