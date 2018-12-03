РФ не выполнила решение ЕСПЧ и не предоставила Украине информацию об украинских моряках, захваченных в плен

Российская Федерация нарушила решение Европейского суда по правам человека и не предоставила Украине информацию о местонахождении и здоровье украинских военных моряков, которых захватила в плен, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении (Украине – ИФ) немедленной информации и сегодня истек последний срок, когда Россия должна была предоставить эту информацию… Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не дала, к сожалению", - сказал П.Порошенко в понедельник в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие, согласно Женевской конвенции являются военнопленными и их не может судить "преступный российский суд".