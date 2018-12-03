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17:18 03.12.2018

Парижская мэрия оценила ущерб от погромов "желтыми жилетами"

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Парижская мэрия оценила ущерб от погромов "желтыми жилетами"

Ущерб в размере 3-4 млн евро причинен Парижу в результате акций протеста "желтых жилетов" в минувшие выходные - таковы первые оценочные данные парижской мэрии, которые приводит в понедельник французская радиостанция РТЛ.

Радиостанция напоминает, что в субботу "желтые жилеты" учинили погром в помещениях внутри Триумфальной арки, а также, как и в предыдущие выходные, жгли автомобили, крушили светофоры, били стекла в витринах магазинов.

Между тем, Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в 400 млн евро. "Большое количество предприятий, занимающихся перевозкой и логистическим сопровождением товаров, находятся в драматической ситуации, что приведет к еще большим рискам, и вскоре отразится на сотрудниках", - говорится в коммюнике, распространенном французскими транспортниками.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции две недели назад и охватили всю страну. Участники акций в частности перекрывают автомагистрали, что чинит значительные препятствия для работы автотранспортных компаний.

Теги: #желтые_жилеты #ущерб
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