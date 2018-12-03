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16:09 03.12.2018

Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным в Украине

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Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным в Украине

Компания Mission Essential, которая является подрядчиком Пентагона, объявила о наборе граждан США со знанием украинского языка для оказания помощи американским военным в Украине.

"Mission Essential принимает заявки от кандидатов-лингвистов со знанием украинского языка для оказания переводческих услуг американским военным в Украине при проведении спецопераций", - говорится в объявлении.

При этом подчеркивается, что при необходимости от переводчика может потребоваться выполнение "его функций в зоне боевых действий".

От него также требуются знание и способности действовать согласно местным традициям и обычаям. При этом переводчик должен уметь общаться с местным населением, не привлекая к себе внимания.

Указывается, что географическим местом работы переводчика будет город Николаев. Заработная плата будет составлять от $60 до $90 тыс. в год в зависимости от квалификации.

Объявление было опубликовано еще 16 ноября на сайте LinkedIn. На данный момент оно было просмотрено около 500 раз.

Теги: #переводчик #пентагон
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