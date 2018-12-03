Москалькова не видит препятствий для посещения консулом украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не видит препятствий для посещения консулом украинских моряков, задержанных 25 ноября в Керченском проливе.

"Украинский консул имеет право по законодательству посетить граждан Украины. Я не думаю, что здесь могут быть какие-то препятствия", - сказала Т.Москалькова журналистам.

"По крайней мере, ко мне украинская сторона не обращалась о нарушениях, связанных с консульской конвенцией", - добавила она.