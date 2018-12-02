События

13:50 02.12.2018

Полиция задержала трех причастных к обвалу крыши спортарены школы в Вишневом

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Полиция задержала трех причастных к обвалу крыши спортарены школы в Вишневом

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Киевской области задержали директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены Вишневской ООШ №4, где в субботу обрушилась крыша.

"Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - сообщили в МВД Украины в воскресенье днем.

В министерстве напомнили, что в субботу, 1 декабря, на объекте, который сдали в эксплуатацию полгода назад, обрушилась крыша прямо во время тренировок. Когда сооружение начало разрушаться, в зале находилось 30 детей. Тренеры успели вывести их из помещения. Никто не пострадал.

Теги: #вишневое #полиция
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