Полиция задержала трех причастных к обвалу крыши спортарены школы в Вишневом

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Киевской области задержали директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены Вишневской ООШ №4, где в субботу обрушилась крыша.

"Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - сообщили в МВД Украины в воскресенье днем.

В министерстве напомнили, что в субботу, 1 декабря, на объекте, который сдали в эксплуатацию полгода назад, обрушилась крыша прямо во время тренировок. Когда сооружение начало разрушаться, в зале находилось 30 детей. Тренеры успели вывести их из помещения. Никто не пострадал.