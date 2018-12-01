События

14:22 01.12.2018

Порошенко подчеркивает, что украинская поместная церковь не будет государственной, и верующие смогут сами выбирать себе церковь

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Порошенко подчеркивает, что украинская поместная церковь не будет государственной, и верующие смогут сами выбирать себе церковь

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Томос об автокефалии – еще один акт о провозглашении независимости Украины, но украинская православная автокефальная церковь не будет государственной, а верующие сами будут выбирать, в какую церковь ходить.

"Томос об автокефалии – это еще один акт о провозглашении независимости Украины. Именно поэтому мы говорим о нем в годовщину референдума о независимости. Еще раз заявляю: автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповеданий, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с Российской церковью. Но пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас каноничный, а кто у нас безблагодатный", - сказал П.Порошенко в видеообращении по случаю годовщины всеукраинского референдума о независимости Украины в субботу.

"Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить", - добавил президент.

Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, прошел 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. За независимость Украины высказались 90,32% принявших участие в референдуме.

Теги: #порошенко #церковь
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