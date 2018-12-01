События

12:15 01.12.2018

Мужчина пытался вывести из Астаны в Киев более 60 ампул с ядом гюрзы

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В аэропорту Астаны задержан 59-летний мужчина с ампулами яда гюрзы, сообщила пресс-служба Погранслужбы КНБ Казахстана.

Согласно информации пресс-службы, распространенной в субботу, у пассажира рейса сообщением Астана-Киев обнаружены 64 ампулы с ядом.

Гюрза - одна из самых опасных змей и самый крупный представитель семейства гадюковых в фауне бывшего СССР. Яд гюрзы обладает сильным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры.

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Интерфакс-Украина
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