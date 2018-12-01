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00:00 01.12.2018

КПВВ на Донбассе перешли на зимнее время работы

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КПВВ на Донбассе перешли на зимнее время работы

Контрольные пункты въезда – выезда (КНВВ) на Донбассе перешли на зимнее время, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 декабря 2018 состоится переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда – выезда", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В информации уточняется, что переход осуществляется на КПВВ на автомобильных дорогах: дорожный коридор "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотой"; дорожный коридор "Горловка – Бахмут" - КПВВ "Майорское"; дорожный коридор "Донецк – Курахово" - КПВВ "Марьинка"; дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое"; дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка –Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик); дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Теги: #кпвв #график #украина #донбасс
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