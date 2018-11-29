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18:17 29.11.2018

Правоохранители задержали подозреваемого в деле о нарушении тайны переписки

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Правоохранители задержали подозреваемого в деле о нарушении тайны переписки

Сотрудники военной прокуратуры и Национальной полиции в четверг задержали подозреваемого в уголовном производстве о нарушении тайны переписки и корреспонденции, а также о нарушении неприкосновенности частной жизни, одним из потерпевших в котором является известный украинский журналист, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"29.11.2018 года в рамках расследования уголовного производства Главная военная прокуратура с участием сотрудников департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержан гр. П. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины. Одним из потерпевших от совершения указанных преступлений является известный украинский журналист", - написал А.Лысенко на странице в Фейсбуке.

Он проинформировал, что Следственное управление Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области при процессуальным руководстве Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения; о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе в отношении государственного деятеля; воздействия на сотрудника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о человеке (по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).

А.Лысенко отметил, что сейчас продолжается проведение неотложных следственных и процессуальных действий, в связи с чем предоставить другую информацию не представляется возможным.

Фамилии в сообщении не указаны.

Теги: #правоохранители #журналист
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