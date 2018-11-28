Бразилия отозвала заявку на проведение конференции ООН по климату в 2019 году

Бразилия отказалась от своей заявки на проведение в следующем году конференции ООН по климату, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам представителя бразильского МИД Марко Бернарди, такое решение принято из-за нехватки бюджетных средств на проведения мероприятия подобного уровня.

Между тем агентство напоминает, что в ходе своей предвыборной кампании избранный президент Бразилии Жаир Болсонару обещал вывести страну из Парижского соглашения по климату. Кроме того, Болсонару намерен позволить горнодобывающим и сельскохозяйственным компаниям вести свою деятельность в особо охраняемых природных зонах, в том числе в Амазонских лесах.

Болсонару будет приведен к присяге 1 января 2019 года.

В этом году конференция ООН по климату пройдет в Польше с 3 по 14 декабря. Однако какая страна примет эту конференцию в 2019 году, пока остается неясно.