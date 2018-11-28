События

22:09 28.11.2018

Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

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Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на радиостанцию, в результате стычки пострадал один из членов его партии

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на одну из местных радиостанций, в результате произошедшей позднее стычки пострадал один из членов партии.

"У него был запланирован эфир на одной из местных радиостанций. Перед входом находились около 20 людей "спортивной внешности" в масках. Они пришли с куриными яйцами, чтобы осуществить провокацию. Они не пустили Анатолия Гриценко, который пытался попасть на эфир, после чего он развернулся и поехал дальше по своему графику", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы "Гражданской позиции" Кристина Бондаренко в среду вечером.

По ее словам, затем эти люди "спортивной внешности" напали на нескольких человек, которые пришли вместе с А.Гриценко. В результате стычки пострадал член местной организации "Гражданской позиции". У него сотрясение мозга, рассечена бровь.

Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время встречи с одесситами, которая должна была состояться в Приморском районе города, неизвестные забросали яйцами лидера одной из политических партий Украины. В результате между его сторонниками и противниками произошла стычка.

"По имеющейся информации, во время конфликта его участники использовали против оппонентов газовые баллончики. Противоправные действия прекратили полицейские, которые патрулировали улицы. Они разняли участников конфликта и не допустили его эскалации", - отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению всех его участников.

Теги: #выборы #гриценко
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