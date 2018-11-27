События

21:21 27.11.2018

Полиция устанавливает обстоятельства отравления продуктами горения подростков в поезде Одесса-Запорожье

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Полиция устанавливает обстоятельства отравления продуктами горения подростков в поезде Одесса-Запорожье

Полиция Запорожья открыла уголовное производство по факту недомогания 15 несовершеннолетних пассажиров одного из вагонов поезда "Одесса-Запорожье", которые в минувший понедельник обратились на вокзале за медицинской помощью с симптомами отравления продуктами горения. Были госпитализированы двое подростков.

Как сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, полиция расследует обстоятельства обращения группы детей, ехавших в поезде "Одесса-Запорожье" за медицинской помощью. После обследования врачами "скорой помощи" 15-ти из них, двоих подростков - 2009 и 2002 годов рождения -госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. Остальные были отпущены домой.

В полиции отметили что жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.

Также, полиции стало известно, что в вагоне, где произошло ЧП, находилась группа пассажиров из 28 детей и 5 взрослых.

В ходе проверки вагона руководством подразделения ЧАО "Украинська зализныця" было установлено, что выброс дыма (эффект обратной тяги) появился во время разжигания титана топочным материалом.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта )

Ведется следствие.

Теги: #поезд #полиция #одесса #запорожье
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