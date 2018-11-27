Военное положение в 10 областях Украины не влияет на работу учреждений образования

В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что введение военного положения в 10 областях страны не окажет влияния на деятельность учреждений образования.

"Утвержденный парламентом указ президента Украины, которым вводится военное положение в 10 областях сроком на 30 дней, никоим образом не влияет на привычную работу учебных заведений сегодня. Какие-либо изменения возможны исключительно в случае, если этого потребует безопасность детей и защита страны. При таких условиях Министерство, а также другие уполномоченные органы, будут оперативно информировать об этом", - говорится в сообщении на сайте Минобразования во вторник.

Глава ведомства Лилия Гриневич обратилась к преподавателям и родителям: "Мы просим учителей, родителей, руководителей учреждений и всех причастных к образованию сохранять спокойствие и действовать рационально. Сегодня, и мы надеемся, что в дальнейшем, никаких изменений в работе учебных заведений не предвидится. Это, в частности, касается работы заведений, расположенных на территории 10 областей, где введено военное положение".

Она также просит учителей и родителей с вниманием отнестись к детям: "Они должны чувствовать себя в безопасности - эмоциональной и физической".

По словам Л.Гриневич, никаких изменений в пропускном режиме в учреждениях образования, в графике их работы и др. пока не предвидится.

Министр указала, что в случае необходимости введение военного положения позволяет военным администрациям (в случае их создания) влиять на обеспечение учебных заведений, устанавливать усиленную охрану, использовать их мощности и имущество, более гибко осуществлять кадровую политику, а также регулировать работу заведений, в частности, вводить комендантский час.