События

15:21 27.11.2018

Возле Новоазовска НВФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ под предлогом того, что там "продолжается операция"

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Возле Новоазовска НВФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ под предлогом того, что там "продолжается операция"

Незаконные вооруженные формирования на блокпосту возле Новоазовска (Донецкой области) не позволили патрулю Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проехать в южном направлении под предлогом того, что там "продолжается операция", сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Согласно сообщению пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук во вторник, по данным отчета СММ ОБСЕ от 26 ноября 2018 года, снова зафиксированы ограничения в передвижении и запрет доступа для СММ на Мариупольском направлении.

"Так, 25 ноября, вооруженные лица из состава российско-оккупационных войск вновь отказали членам патруля миссии, которые хотели попасть в н.п.Пикузы (ранее Коминтерново – ИФ.) и Саханка, в проезде через блокпост возле Заиченко, ссылаясь на "безопасность СММ". А на блокпосту у Новоазовская представители вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз не позволили патрулю СММ проехать для верификации в южном направлении, ссылаясь на то, что "в Новоазовске продолжается операция", - сказано в сообщении пресс-центра ООС.

В тот же день, как отмечается, на железнодорожной станции и на пункте пропуска на границе возле Вознесеновки боевики вновь приказали патрулю СММ покинуть этот район. "Они сообщили, что по любым вопросам о свободе передвижения миссии следует обращаться к вооруженным формированиям в Луганске", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #обсе #новоазовськ #нвф
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