События

10:37 27.11.2018

В Симферополе во вторник судят захваченных украинских моряков - Денисова

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В Симферополе во вторник судят захваченных украинских моряков - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию, что во вторник в Киевском райсуде Симферополя будет избрана сера пресечения захваченным украинским морякам.

"Только что получила информацию от крымчан: сегодня в Симферополе в 9.00 в Киевском райсуде будет суд над моряками, решается мера пресечения. Машина с моряками проследовала по трассе в Симферополь. 1-я машина сопровождения с мигалкой, вторая - камаз с будкой окна зарешеченные, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой возле Симферополя по киевскому времени в 6 00", - сообщила Л.Денисова на своей странице в "Фейсбук" во вторник.

Адвокат Николай Полозов подтвердил, что сегодня в Киевском райсуде Симферополя пройдут заседания по избранию меры пресечения в отношении захваченных украинских моряков. "‪Им вменяется ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы). ‪Скорей всего всех оставят под стражей – по-другому эти суды не умеют", - написал он в Фейсбуке во вторник утром.

Как сообщалось, российские власти захватили в воскресенье 23 украинских моряков – экипажа трех судов ВМСУ, захваченных в ходе вооруженной провокации возле Керченского пролива. Шестеро были ранены и травмированы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о 24 задержанных украинских моряках.

Теги: #азовское_море #денисова
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