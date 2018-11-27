События

10:18 27.11.2018

Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве проходит акция против российского бизнеса, возле входа сложили шины – полиция

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В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича,176 около 50 человек проводят акцию с призывом разорвать отношения с российским бизнесом в Украине.

Сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции г.Киева во вторник, в импровизированном митинге принимают участие около 50 человек. Активисты сложили у входа в ТРЦ шины.

"На месте – патрули и спасатели. Идут переговоры", - сообщили в полиции.

Ранее СМИ сообщили, что вечером в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестные бросили несколько дымовых шашек на территорию ТРЦ Ocean Plaza. После задымления посетителей комплекса начали эвакуировать. Пожара не было.

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