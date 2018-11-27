Трамп готов обложить дополнительными пошлинами весь импорт китайских товаров в США

Президент США Дональд Трамп перед встречей c председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности ввести дополнительные ввозные пошлины практически для всех импортируемых из Китая товаров.

В интервью The Wall Street Journal он повторил летние заявления о повышении пошлины с 10% до 25% для товаров из Китая стоимостью $200 млрд в год и новых пошлинах для $267 млрд импорта по ставке 10% или 25%.

Рынки отреагировали на новые угрозы американского президента в адрес Китая небольшим снижением акций в Азии и укреплением защитных валют. Однако существенного падения не наблюдается: похоже, инвесторы и аналитики научились воспринимать слова Д.Трампа как тактику ведения переговоров с целью добиться более значительных уступок.

"Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", - заявил Д.Трамп журналистам WSJ.

Он добавил, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва". Эти меры уже одобрены, но их вступление в силу ожидалось с 1 января 2019 года.

"Китай должен открыть страну для конкуренции со стороны США", - подчеркнул американский президент, назвав это условие главным для заключения любого торгового соглашения с Пекином.

В ходе интервью Д.Трамп также говорил о возможности введения ввозных пошлин на продукцию Apple китайской сборки, включая смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook. В июне президентская администрация обещала Apple сделать исключение для ее продукции. Если же этого исключения не будет, компания будет вынуждена поднимать и без того высокие цены, что может означать ухудшение продаж и финансовых показателей, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

С лета уже действуют 25-процентные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год (и ответные меры Пекина на них). С 24 сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала следующего года.

В 2017 году США импортировали из Китая товары почти на $506 млрд, вместе с услугами объем импорта составил $522,9 млрд, по оценкам ведомства торгового представителя США. Торговый дефицит в отношениях США с Китаем превысил $335 млрд.