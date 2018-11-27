Помпео призвал Косово к нормализации отношений с Сербией при содействии ЕС и США

оссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом Косово Хашимом Тачи подчеркнул важность нормализации отношений Косово с Сербией.

"Госсекретарь призвал Косово воспользоваться уникальной возможностью для достижения исторической всеобъемлющей нормализации отношений с Сербией в рамках процесса диалога при содействии ЕС", - сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт. По ее словам, М.Помпео "настоятельно призвал косовские власти отменить тарифы на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины, и сотрудничать с Сербией во избежание провокаций и для ослабления напряженности".

"Нормализация отношений между Косово и Сербией - единственный способ расчистить путь к будущей интеграции обеих стран в западное сообщество наций", - заявила дипломат.

При этом, подчеркивается в заявлении госдепа, США готовы помочь и поддержать стороны в достижении "надежного, реализуемого и укрепляющего стабильность решения".

Х.Нойерт сообщила, что на прошедшей встрече М.Помпео вновь подтвердил твердую поддержку США "суверенного, независимого Косово, полностью интегрированного в международное сообщество".

"Госсекретарь поздравил Х.Тачи и всех граждан Косово с большими успехами, достигнутыми ими за десятилетие после обретения независимости, и обсудил важность обеспечения верховенства права и содействия устойчивому экономическому росту для будущего успеха Косово", - говорится в сообщении госдепа США.