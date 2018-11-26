В ходе захвата украинские суда подверглись обстрелу российской авиацией – начальник Генштаба

Российские истребители в воскресенье осуществили обстрел украинских военных судов, которые впоследствии были захвачены в акватории Черного моря, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Мы получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 осуществил такую атаку с выпуском двух ракет", - сказал В.Муженко в ходе выступления на заседании Верховной Рады в понедельник вечером.

Верховная Рада на заседании 26 ноября рассматривает вопрос о введении в Украине военного положения в связи с агрессией РФ против украинских военных судов в Керченском проливе.