Спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене в понедельник из-за ситуации в Керченском проливе

В Вене (Австрия) в понедельник пройдёт специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Керченском проливе, сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

"Сегодня в 17.00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению президента Украины Порошенко в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении представительства в Твиттере.