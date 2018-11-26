Школьники оказались "заложниками" блокирующих пограничные пункты водителей

Три автобуса с детьми не могли пересечь границу из-за протестов водителей авто с еврономерами на украинско-польской границе в воскресенье, сообщает интернет издание Zaxid.net.

По информации издания, около 70 детей в возрасте от 7 до 15 лет - воспитанники львовского клуба "Талисман" и клуба "Лилия" из Одессы - возвращались в Украину с фестиваля бальных танцев в Кракове. Среди пассажиров автобусов также было несколько беременных женщин.

В 22:00 сопровождающий детской группы Владимир Козак сообщил Zaxid.net, что два автобуса еще в 10 км от границы остановила польская полиция, поскольку перед пунктом пропуска образовалась большая очередь из автомобилей. Еще один автобус застрял на территории пункта пропуска Краковец-Корчева.

"Детям холодно. Мы греем автобусы, но у нескольких детей поднимается температура. Я связывался с нашими пограничниками, но пока результата нет. Просим дать огласку", - сказал В.Козак.

Пассажирка одного из автобусов, которые остановили на подъезде к границе, Соломия Телишевская сообщила, что детям не хватает еды и питья. В ее автобусе находится 19 детей и две беременные женщины, а в соседнем 27 детей.

Один из автобусов с детьми около 00:00 отправился на пункт пересечения Грушев-Будомеж. Около 00:30 блокирующие согласились пропустить автобусы с детьми, сообщил Zaxid.net.

Владельцы автомобилей на еврономерах в воскресенье, 25 ноября, полностью или частично заблокировали движение на всех 6 пунктах пропуска украинско-польской границы на территории Львовской области. Аналогичные шаги протестующие против новых правил растаможивания автомобилей на еврономерах предприняли в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.