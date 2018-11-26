Судьба 23 украинских моряков с захваченных военными РФ кораблей неизвестна – Муженко
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не располагает информацией о судьбе 23 украинских военных моряков, находившихся на кораблях Военно-морских сил Украины, которые были захвачены российскими военными.
"На это время судьба военнослужащих, моряков ВМС Украины, нам неизвестна", - сказал начальник Генштаба Виктор Муженко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в ночь на понедельник.
"Всего было на переходе на трех судах, которые были заблокированы и отбуксированы судами РФ, 23 человека", - сообщил он.
Начальник Генштаба также добавил, что ест информация о ранении 6 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.