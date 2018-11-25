События

19:17 25.11.2018

Российские суда преследуют группу украинских кораблей и требуют остановиться под угрозой применения оружия

1 мин читать
Российские суда преследуют группу украинских кораблей и требуют остановиться под угрозой применения оружия

Российские корабли и катера начали преследование группы украинских кораблей и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ в Facebook.

"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия", - говорится в сообщении.

В Командовании ВМС также отметили, что появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа.

"Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - отметили в пресс-центре ВМС.

Теги: #азовское_море #вмс_всу #агрессия_рф #корабли #ультиматум
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Через Керченский пролив днем прошли российский тральщик и два катера – ВМС ВСУ

Обстановка у Керченского пролива не повлияет на защиту национальных интересов Украины в Азовском море - командующий ВМС

На украинских бронекатерах царит боевая готовность – командующий ВСУ

Таран российским кораблем украинского буксира классифицируется резолюцией Генассамблеи ООН как акт агрессии

Украинские корабли под Керченским мостом не проходили и остаются в акватории Черного моря

Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива

РФ перекрыла судоходство по Керченскому проливу

Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина обратится в Совбез ООН из-за действий России в Чёрном и Азовском морях

На Осокорках в Киеве упад автокран, пострадавших нет

В МВД сообщают об акциях протеста и очередях на западной границе, создан оперативный штаб

На Донбассе ранены двое украинских военных - ООС

Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Президент Латвии посетил район проведения ООС

Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

РФ задействовала боевые вертолеты в конфликте с украинскими судами – ВМС ВСУ

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА