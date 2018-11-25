События

15:29 25.11.2018

РФ перекрыла судоходство по Керченскому проливу

2 мин читать
РФ перекрыла судоходство по Керченскому проливу

Российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства, перекрыв сухогрузом в районе Керченского моста.

На странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появился фотоснимок стоящего поперек пролива под судоходной аркой Крымского моста крупного сухогруха в сопровождении еще нескольких судов. "История Черноморского флота (Севастополь) и в 2014 году повторяется. Затопим корабли, не дадим возможность пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - прокомментировали в пресс-службе украинских ВМС.

Позже информацию о перекрытии прохода под Крымским мостом подтвердил российский телеканал "Россия 24" (ВГТРК). "На данный момент проход под Крымским мостом полностью перекрыт. Два гражданских буксира пригнали гражданский сухогруз и тем самым перекрыли любую попытку прохода под Крымским мостом. Большое судно встало ровно поперек фарватера моста. Недалеко стоит катер морской охраны", - говорится в телерепортаже с места событий.

Корреспондент телеканала также подтвердил информацию о вертолетах в районе инцидента "Мы наблюдали, как боевые военные вертолеты РФ делали несколько кругов, облетая акваторию Керчи, и пролетали над Крымским мостом, наблюдая за ситуацией", - отмечается в телерепортаже.

При этом, как отмечает корреспондент "России 24", движение по Крымскому мосту не ограничено, по мосту проходят и легковые, и грузовые машины.

Ранее в ВМС ВСУ, сославшись на информацию Керчтраффикконтроля, сообщили, что российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства якобы из-за севшего на мель танкера, однако эту информацию не подтверждает международная система контроля судоходства.

Теги: #азовское_море #керченский_пролив #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинские корабли под Керченским мостом не проходили и остаются в акватории Черного моря

Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива

Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

РФ задействовала боевые вертолеты в конфликте с украинскими судами – ВМС ВСУ

Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Президент Латвии посетил район проведения ООС

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА