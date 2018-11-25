События

13:57 25.11.2018

Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

2 мин читать
Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

Действия РФ в Азовском море демонстрируют полное игнорирование ею морского права, однако прямого противостояния с Украиной не будет, считает экс-командующий ВМС ВСУ Украины (2014-16) Сергей Гайдук.

"Я думаю, что до прямого противостояния не дойдет", - сказал С.Гайдук в прямом эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье.

"Действия России на Азовском море имеют системно агрессивный характер. И мы должны себе понимать, что такие действия, которые осуществляются не только экономическим, но и силовым образом, идут в полное игнорирование морского права", - отметил он.

Экс-командующий отметил, что имел место не таран украинского буксира: "Это называется в морской терминологии "совершил навал". В то же время, по его словам, такие провокации с российской стороны были прогнозируемы, как и облеты на низких высотах украинских кораблей, и в целом противодействие наращиваю морской составляющей украинской группировки, которые будут действовать в Азовском море.

"В данной ситуации я бы не ограничивался вопросами фотовидеофиксации тех нарушений международного морского права, которые осуществляются кораблями государственной охраны Федеральной службы безопасности РФ. Действия должны быть адекватными той ситуации, которая, например, даже сейчас происходит в Керченском проливе… В портах Азовского моря, приняты решения о направлении в этот район корабельно-катерной тактической группы на усиление", - сказал С.Гайдук.

Касательно перспектив денонсации договора об использовании Азовского моря как совместной акватории РФ и Украины, он отметил, что этот договор не определяет юридических аспектов морской деятельности - морской госграницы, территориальных вод, исключительных экономических зон, "поэтому в этой ситуации нужно быть очень взвешенным". "Если этот документ, например, будет, аргументацией при обращении в международные институции, в том числе и по морскому праву, то его денонсировать не нужно. Если в этой ситуации он не будет аргументом, то от денонсации этого договора… опять мы будем возвращаться к теме внутреннего моря, к теме диалога Украины и РФ, как стран, являющихся собственниками этого внутреннего моря", - отметил С.Гайдук.

Теги: #азовское_море #агрессия_рф #гайдук
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

РФ задействовала боевые вертолеты в конфликте с украинскими судами – ВМС ВСУ

РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины

Украинские военные провели учения на Азовском море

Ситуация в Азовском море очень напряженная

Более 400 пограничников ранены, 70 погибли за время агрессии РФ на Донбассе – глава Госпогранслужбы

РФ не решится на открытую агрессию против Украины на море – командующий ВМС ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

Саммит ЕС соберется в Брюсселе для утверждения соглашения по Brexit

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном авто

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА