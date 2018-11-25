Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

Действия РФ в Азовском море демонстрируют полное игнорирование ею морского права, однако прямого противостояния с Украиной не будет, считает экс-командующий ВМС ВСУ Украины (2014-16) Сергей Гайдук.

"Я думаю, что до прямого противостояния не дойдет", - сказал С.Гайдук в прямом эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье.

"Действия России на Азовском море имеют системно агрессивный характер. И мы должны себе понимать, что такие действия, которые осуществляются не только экономическим, но и силовым образом, идут в полное игнорирование морского права", - отметил он.

Экс-командующий отметил, что имел место не таран украинского буксира: "Это называется в морской терминологии "совершил навал". В то же время, по его словам, такие провокации с российской стороны были прогнозируемы, как и облеты на низких высотах украинских кораблей, и в целом противодействие наращиваю морской составляющей украинской группировки, которые будут действовать в Азовском море.

"В данной ситуации я бы не ограничивался вопросами фотовидеофиксации тех нарушений международного морского права, которые осуществляются кораблями государственной охраны Федеральной службы безопасности РФ. Действия должны быть адекватными той ситуации, которая, например, даже сейчас происходит в Керченском проливе… В портах Азовского моря, приняты решения о направлении в этот район корабельно-катерной тактической группы на усиление", - сказал С.Гайдук.

Касательно перспектив денонсации договора об использовании Азовского моря как совместной акватории РФ и Украины, он отметил, что этот договор не определяет юридических аспектов морской деятельности - морской госграницы, территориальных вод, исключительных экономических зон, "поэтому в этой ситуации нужно быть очень взвешенным". "Если этот документ, например, будет, аргументацией при обращении в международные институции, в том числе и по морскому праву, то его денонсировать не нужно. Если в этой ситуации он не будет аргументом, то от денонсации этого договора… опять мы будем возвращаться к теме внутреннего моря, к теме диалога Украины и РФ, как стран, являющихся собственниками этого внутреннего моря", - отметил С.Гайдук.