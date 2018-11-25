Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины

Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье осуществили агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, сообщили в ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 25 ноября, корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

В информации уточняется, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В ВМС ВС Украины констатируют, что "диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями".

Также отмечается, что Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права.

"Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-морских сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", – подытожили в ведомстве.