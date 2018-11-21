Продан сообщил, что на следующей неделе возвращается в Киев и готов прийти в САП

Подозреваемый в незаконном обогащении бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан сообщил, что на следующей неделе вернется в Киев после лечения за границей, о чем уже проинформирована Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что с моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП", - написал М.Продан на своей странице в соцсети "Фейсбк" в среду.

Он отметил, что "эта история с повестками, подозрениями" была устроена, чтобы напугать его, чтобы он не возвращался в Украину.

"Многие надеялись, что я останусь за рубежом. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Не вернулся, спрятался – подтвердил, что действительно виноват. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь", - написал М.Продан.

"Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - добавил он.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Следствие также проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 20 ноября. Ранее САП вызывала М.Продана на 8 и 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.

Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации.