США предложили Украине два фрегата, выведенные из состава их ВМС – Воронченко

Украина получила от США предложение о получении двух фрегатов Oliver Hazard Perry, ранее выведенных из состава американских военно-морских сил (ВМС), заявляет командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа OliverPerry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", - сказал И.Воронченко в эфире "5 канала".

По его словам, такого типа корабли нужны Украине на перспективу. "И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются", - рассказал командующий ВМС ВСУ.

"Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Приблизительно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от сего его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - добавил И.Воронченко.