События

12:58 19.11.2018

Двое украинских военных ранены в зоне ООС

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Двое украинских военных ранены в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили три прицельных обстрела позиций объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С полуночи по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск подразделениями объединенных сил зафиксированы три прицельных обстрела. (…) В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Около 4.00 утра на Луганском направлении в районе н.п. Желобок боевики выпустили по позициям защитников Украины три мины калибра 120 мм, запрещенного к применению Минскими соглашениями. Противник также вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные применили адекватный огонь в ответ

После 7.30 НВФ осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный, а после 9.00 - из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.

Теги: #всу #оос #минобороны
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