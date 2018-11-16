Главный раввин Украины и Киева утверждает, что получил доказательства причастности сотрудников НАБУ к слежке за синагогой

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман утверждает, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве.

"Мы внимательно проверили информацию, фото и видеозаписи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой "ANYVISION", было установлено, что представленные фото с вероятностью 99,97% соответствуют гражданам", - написал главный раввин на странице в Фейсбуке и назвал фамилии, по его словам, двух сотрудников НАБУ.

Он также отметил, что экспертизой установлены IP-адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения.

Главный раввин Украины и Киева заявил о готовности принять предложения о встрече "со всеми компетентными лицами", включая руководство правоохранительных органов.

"Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне", - подытожил он.

Как сообщалось, 30 октября еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке, осуществляемой в октябре за центральной синагогой и верующими.

В заявлении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана указано, что в октябре служба безопасности общины обнаружила лиц, которые "профессионально осуществляли скрытое наблюдение" за центральной синагогой на ул.Шота Руставели и верующими. Кроме того, по их информации, для слежки использовались автомобили с поддельными номерными транспортными знаками. Во время проверки синагоги обнаружены "несанкционированные устройства снятия информации". По данным источников Еврейской общины, идентифицированы некоторые люди, осуществлявшие слежку, как причастные к НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что такая информация не соответствует действительности: "Информация о том, что якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия относительно Еврейской общины Киева, не соответствует действительности. Никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло".

15 ноября в НАБУ заявили, что они не ведут наблюдения за центральной синагогой Киева, а на видеозаписи из синагоги, которая ранее была распространена в интернете, зафиксированы сотрудники другого украинского правоохранительного органа.

"На этой неделе ряд интернет-ресурсов опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована "слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве". Во избежание каких-либо спекуляций и распространения искаженной недостоверной информации Национальное бюро заявляет, что визуальное наблюдение за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливало", - сказано в сообщении НАБУ.

В Бюро отметили, что изучили видеозапись, обнародованную в интернете, и установили, кто именно зафиксирован на ней. "Лица, названные СМИ "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, какому именно органу принадлежат эти лица", - отмечается в сообщении.