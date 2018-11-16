События

05:28 16.11.2018

Несовершеннолетняя, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка, взята под домашний арест

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Несовершеннолетняя, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка, взята под домашний арест

Несовершеннолетняя жительница Черкасской области, которая родила ребенка, а после причинила ему телесные травмы, вследствие чего тот скончался, взята под домашний арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.117 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении на сайте прокуратуры в четверг.

В ходе следствия установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.

В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: #несовершеннолетняя #украина #арест #черкасская #убийство
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