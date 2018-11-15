События

17:59 15.11.2018

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, в том числе генконсула в Стамбуле

2 мин читать
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, в том числе генконсула в Стамбуле

Минфин США включил в санкционные списки 17 жителей Саудовской Аравией в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает министерство в четверг.

В числе подпавших под санкции лиц - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби. Также под санкции подпал Сауд аль-Кахтани. По данным агентства Bloomberg, С.аль-Кахтани был советником наследного принца Саудовской Аравии, но после убийства Дж.Хашкаджи его отстранили от этой должности.

"Саудовские официальные лица, в отношении которых мы вводим санкции, причастны к гнусному убийству Джамаля Хашкаджи", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

"Руководство Саудовской Аравии должно предпринять шаги, чтобы прекратить любые нападки на политических диссидентов и журналистов", - добавил он.

Санкции предполагают ограничение доступа этих лиц к финансовой системе США, а также замораживание их активов.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Прокуратура Саудовской Аравии в четверг выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи. В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.

По версии следствия, Дж.Хашкаджи после убийства расчленили и вынесли с территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом пять человек, в отношении которых прокуратура затребовала смертную казнь, транспортировали останки журналиста из генконсульства, а еще один соучастник убийства передал останки местному компаньону.

В прокуратуре также подчеркнули, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.

Теги: #сша #стамбул #саудовская_аравия #санкции
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп предлагает дизайнера сумок на должность посла в Южной Африке

США могут проиграть войну Китаю или России - экспертный доклад конгрессу

Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Один из главных создателей супергероев Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в США

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Более 30 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве разоблачена банда, осуществившая нападения с поджогами на "Киевгорстрой", лидер ОПГ – гражданин РФ

Задержан подозреваемый в покушении на одного из руководителей "Нацкорпуса" в Херсоне

В ГПУ подтвердили задержание и арест снайпера, стрелявшего в активистов Майдана

Украина арестовала и ввела санкции на 15 судов, заходивших в крымские порты

Корпорация "Богдан" досрочно выполнила ГОЗ на 2018г на поставку ВСУ санитарных "Богдан 2251"

В Германии столкнулись два школьных автобуса, много пострадавших

Сквер у посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова

В Харькове для ремонта теплосетей отключают от отопления несколько жилых домов, школ и детсадов

В Нацгвардии заявляют, что ни один из действующих снайперов не задержан по подозрению в расстрелах активистов Майдана

Следующее заседание по делу Павла Гриба пройдет 23 ноября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА