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17:16 15.11.2018

Следующее заседание по делу Павла Гриба пройдет 23 ноября

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Следующее заседание по делу Павла Гриба пройдет 23 ноября

Судебное заседание в деле гражданина Украины Павла Гриба, который обвиняется в РФ в содействии терроризму, закончилось, следующее назначено на 23 ноября, сообщил отец украинца Игорь Гриб.

"Судебное заседание закончилось. После обеда, в закрытом режиме, в режиме видеоконференции прошел опрос свидетеля обвинения Ершовой Татьяны. Следующее заседание 23 ноября 2018 года", - написал И.Гриб на странице в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, в четверг Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал судебное следствие по делу гражданина Украины П.Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, несмотря на несогласие подсудимого.

П.Гриб не признает свою вину по обвинению в содействии терроризму, отказывается давать показания.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года арест П.Гриба.

Теги: #гриб #суд
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