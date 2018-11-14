События

18:22 14.11.2018

Фура врезалась в бензовоз и пробила цистерну с топливом на трассе под Белой Церковью - ГСЧС

1 мин читать
Фура врезалась в бензовоз и пробила цистерну с топливом на трассе под Белой Церковью - ГСЧС

В среду днем в г. Белая Церковь на трассе "Белая Церковь – Сквира" рядом с супермаркетом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и грузового автомобиля, в результате чего была пробита цистерна бензовоза и топливо разлилось на проезжую часть, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области.

"По прибытию спасателей к месту ДТП стало известно, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с бензовозом. В результате происшествия прицепом фуры пробило дыру в цистерне бензовоза с топливом", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели провели работы по смыванию топлива и организовали перекачку горючего в другую емкость.

Теги: #гсчс #дтп #бензовоз
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почти 500 ДТП произошло в Киеве с начала снегопада

Почти 300 ДТП произошло в Киеве в среду с утра из-за непогоды

В Киеве горел склад с горюче-смазочными материалами – ГСЧС

Суд взял под домашний арест 17-летнего водителя, совершившего "пьяное" смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова требует отвода экспертов

Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

В Киеве на Оболони эвакуируют жителей многоэтажки из-за пожара

Более 62тыс. взрывоопасных предметов изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украиныс начала года

Двое украинцев погибли, один пострадал в ДТП в Польше

В Киеве и области ожидается снегопад и гололедица

ПОСЛЕДНЕЕ

Кинопремию Европарламента получил фильм "Женщина на войне"

Картина американского художника Эдварда Хоппера "Китайское рагу" продана за рекордные $91,9 млн

Боевики более 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, в ВСУ без потерь

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Харькове

США могут проиграть войну Китаю или России - экспертный доклад конгрессу

Прорыв теплосети в центре Киева ликвидирован, обнаружены другие повреждения

В Киеве в среду работает более 300 единиц снегоуборочной техники – КГГА

Экс-начальник инспекции ГАСК в Киеве уведомлен о подозрении в содействии строительству "вертолетной площадки Януковича"

В Киеве 15 ноября ожидается снег, на дорогах гололедица

Мэра Смелы не пустили на заседание Кабмина; Раде предлагают назначить внеочередные выборы горсовета и городского головы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА