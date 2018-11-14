Фура врезалась в бензовоз и пробила цистерну с топливом на трассе под Белой Церковью - ГСЧС

В среду днем в г. Белая Церковь на трассе "Белая Церковь – Сквира" рядом с супермаркетом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и грузового автомобиля, в результате чего была пробита цистерна бензовоза и топливо разлилось на проезжую часть, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области.

"По прибытию спасателей к месту ДТП стало известно, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с бензовозом. В результате происшествия прицепом фуры пробило дыру в цистерне бензовоза с топливом", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели провели работы по смыванию топлива и организовали перекачку горючего в другую емкость.