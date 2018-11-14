События

14:06 14.11.2018

Почти 300 ДТП произошло в Киеве в среду с утра из-за непогоды

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Почти 300 ДТП произошло в Киеве в среду с утра из-за непогоды

 В полицию Киева поступило 294 обращений о дорожно-транспортных происшествиях по состоянию на день среды, которые произошли из-за снегопада.

"По состоянию на 13 часов на спецлинию 102 поступило 294 обращений о ДТП в Киеве", - говорится в сообщении ведомства в Фейсбуке в среду.

Как сообщалось, наземный общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения в связи с начавшимся в среду утром снегопадом. Во многих районах образовались заторы.

Теги: #киев #дтп
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