События

13:16 14.11.2018

В Иране казнен "султан монет", обвиненный в "подрыве" экономики

1 мин читать

Два человека, обвиненные властями Ирана в махинациях с иностранной валютой и золотыми монетами, были казнены через повешение в среду, пишет газета Financial Times.

Вахид Мазлумин, прозванный "султаном монет", и его сообщник Мохаммад Газеми были приговорены Исламским революционным судом к смертной казни в октябре за "подрыв экономической, валютной и монетарной систем" посредством "незаконных сделок и контрабанды иностранных валют и золотых монет в крупном объеме".

Согласно данным иранского госинформагентства Fars, В.Мазлумин, не имевший разрешения на торговлю золотом или иностранной валютой, создал крупнейшую в стране нелегальную сеть, занимавшуюся спекуляциями этими активами. По указанию В.Мазлумина его команда скупала золотые монеты с целью их последующей продажи по завышенным ценам, в результате чего он собрал около 2 тонн золотых монет.

В.Мазлумин был арестован ранее в этом году наряду с еще десятком человек после того, как курс иранского риала начал резко падать в связи с ожиданиями введения нового раунда санкций США в отношении страны.

Власти Ирана заявили, что страна сможет справиться с американскими санкциями, затронувшими энергетический, банковский, автомобильный и другие сектора экономики. Стремясь сохранить порядок в стране, власти пообещали принимать жесткие меры в отношении всех, кто "способствует подрыву экономики".

Теги: #казнь #мошенники #иран
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Турции подверг критике возобновление США санкционного режима против Ирана

Госдеп: исключение иранских ядерных объектов из санкционного списка - временная мера

Иран должен отказаться от ядерных амбиций и заключить новое соглашение по атому – Трамп

Двое жителей Харьковщины занимались мошенничеством под видом банковских сотрудников – полиция

США восстановят все санкции в отношении Ирана, снятые в рамках ядерной сделки

Дания отзывает посла из Тегерана для консультаций из-за ситуации вокруг деятельности иранской разведки

Мобильный телефон президента Ирана заменят из-за обнаружения прослушки

Вашингтон изложил свою позицию в рамках слушаний по иску Ирана к США в Международном суде ООН

Зариф назвал американские власти преступным режимом после решения США о выходе из договора с Ираном

Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Иран, рассчитывает, что ЕС согласится с позицией США - Болтон

ПОСЛЕДНЕЕ

Установлена личность человека, обнаруженного мертвым в автомобиле на Оболони

Боевики с полуночи осуществили 3 прицельных обстрела на Донбассе, потерь среди украинских военных нет

Экс-глава ГФС Продан объяснил отъезд в Германию на лечение через Молдову поездкой к родителям

Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки погоду с небольшими осадками на большей части территории Украины

Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика из-за снега

Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн

В Киеве горел склад с горюче-смазочными материалами – ГСЧС

Суд рассмотрит жалобы защиты на продление ареста Вышинского 11 декабря – адвокат

Патриарх Варфоломей – украинцам в канун годовщины Голодомора: Вселенский Престол поможет решить давние церковные проблемы

Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА