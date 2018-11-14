События

09:35 14.11.2018

Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

2 мин читать
Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в "Украинском доме" во вторник заверил группу архиереев Украинской православной церкви (Московский патриархат) в том, что государство защитит право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Он (президент Украины – ИФ) также рассказал, что Вселенский патриарх, со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал пресс-секретарь президента на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как отмечается в сообщении, "российский сценарий вчера (13 ноября – ИФ) был сорван": представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху относительно предоставления автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины.

П.Порошенко проинформировал иерархов о своих переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, про соглашение между Украиной и Константинопольским патриархатом и про готовность Вселенского престола содействовать проведению объединительного Собора, отметил пресс-секретарь главы государства.

"Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, которое осуществляется на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви", - подчеркивается в сообщении.

Во вторник, 13 ноября, возникла ситуация с расхождением в месте проведения встречи П.Порошенко и архиереев УПЦ (МП). Так, АП направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в "Украинском доме". При этом УПЦ (МП) собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре.

Собор епископов УПЦ (МП), собравшийся на заседание в Киево-Печерской лавре, заявил о готовности провести встречу с П.Порошенко, но только "на церковной территории".

Вечером П.Порошенко в Украинском доме в закрытом режиме провел встречу с частью иерархов УПЦ (МП), сообщил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Теги: #порошенко #церковь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

В УПЦ-КП обвиняют представителей УПЦ (МП) в препятствовании встречи Порошенко с иерархами

Порошенко поздравил Мустафу Джемилева с 75-летним юбилеем

Генпрокуратура вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением – Порошенко

В Николаеве вечером горела церковь- ГСЧС

Порошенко в Париже принял участие в церемонии памяти 100-й годовщины завершения Первой Мировой войны

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд в Украину на три года

Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

Аваков: МВД не допустит провокаций на религиозной почве, ситуации с "титушками" будут пресекаться

Житель Харьковской области украл из храма 9 икон

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли более 62 тыс. боеприпасов

Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50

Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

Замглаву Черновицкого горсовета и топ-менеджеров "Хлеб Украины" будут судить за взятку в 200 тыс.грн

В Донецкой области заочно будут судить "министра информации ДНР"

Двух жителей Харьковской области осудили за организацию незаконной переправки через границу с РФ

Суд взял под домашний арест 17-летнего водителя, совершившего "пьяное" смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА