Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в "Украинском доме" во вторник заверил группу архиереев Украинской православной церкви (Московский патриархат) в том, что государство защитит право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Он (президент Украины – ИФ) также рассказал, что Вселенский патриарх, со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал пресс-секретарь президента на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как отмечается в сообщении, "российский сценарий вчера (13 ноября – ИФ) был сорван": представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху относительно предоставления автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины.

П.Порошенко проинформировал иерархов о своих переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, про соглашение между Украиной и Константинопольским патриархатом и про готовность Вселенского престола содействовать проведению объединительного Собора, отметил пресс-секретарь главы государства.

"Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, которое осуществляется на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви", - подчеркивается в сообщении.

Во вторник, 13 ноября, возникла ситуация с расхождением в месте проведения встречи П.Порошенко и архиереев УПЦ (МП). Так, АП направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в "Украинском доме". При этом УПЦ (МП) собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре.

Собор епископов УПЦ (МП), собравшийся на заседание в Киево-Печерской лавре, заявил о готовности провести встречу с П.Порошенко, но только "на церковной территории".

Вечером П.Порошенко в Украинском доме в закрытом режиме провел встречу с частью иерархов УПЦ (МП), сообщил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.