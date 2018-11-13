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21:17 13.11.2018

Кононенко: В ноябре мы вынесем вопрос внесения изменений в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО в зал

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Кононенко: В ноябре мы вынесем вопрос внесения изменений в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО в зал

Парламент не влияет на выводы Конституционного суда. Но те месседжи, которые доходят оттуда, свидетельствуют, что абсолютно реально в этом месяце эти изменения проголосовать. Об этом в интервью "Главкому" заявил первый заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

По его словам, за соответствующее представление в Конституционный суд проголосовало более 300 депутатов. "Поэтому, как любит говорить Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, потенциал есть. Осталось только дождаться заключения КС, а оно вот-вот должно быть. Поэтому мы еще в этом месяце вынесем этот вопрос в зал и будем искать 300 голосов", - утверждает парламентарий и подчеркивает, что люди вышли на Евромайдан за то, чтобы Украина шла в Европу.

"Они свой выбор сделали - мы движемся в этом направлении более четырех лет, мы пошли на очень серьезные жертвы, как человеческие, так и экономические. Мы прошли часть этого пути - получили безвиз, подписали соглашение об Ассоциации, гармонизируем наше законодательство с Евросоюзом. Но это только часть пути. Поэтому изменениями в Конституцию нужно усложнить возможность изменить этот путь при другой конфигурации в следующем парламенте. Я не открою вам секрет, если скажу, что есть риск реванша. В таком случае проевропейских сил в парламенте станет меньше, а сил, которые захотят выбрать какой-то другой вектор - больше, - подытожил Игорь Кононенко.

Теги: #бпп #евросоюз #мнение #депутат
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