Задержанному в Германии экс-нардепу Д.Крючкову выдвинуто подозрение

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) составили письменное сообщение о подозрении председателю правления ЧАО "ХК "Энергомережа", в отношении которого с апреля текущего года (7 месяцев) длится процедура экстрадиции из Германии, сообщается на странице САП в соцсети Facebook во вторник.

Задержанного подозревают в преступной деятельности, в результате которой произошло завладение средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в размере 424 млн грн, и классифицировано по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере), ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 (соучастие в злоупотреблениии властью или служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Завладение происходило путем заключения при согласии поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставки природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты. Полученные в соответствии с соглашениями и договором средства председатель правления ЧАО ХК "Энергосеть" использовал по своему усмотрению, легализуя таким образом добытые преступным путем деньги", - говориться в сообщении.

Как сообщалось, 14 июля в Германии был задержан бывший народный депутат Украины Дмитрий Крючков, подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго". НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Д.Крючков является фигурантом дела о присвоении 346 млн грн "Запорижжяоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, он является организатором схемы, по которой в 2015-2016 гг. компаниям ОАО "Запорижжяоблэнерго" и ГП "Энергорынок" был нанесен ущерб на общую сумму более 346 млн грн. В июле 2016 гона он был объявлен в розыск.

НАБУ расследует дело о незаконной уступке права требования долгов за электроэнергию от "Запорижжяоблэнерго" к "Энергомереже".

Соломенский райсуд Киева 5 мая 2017 года принял решение заочно арестовать Д.Крючкова, а также взять под стражу еще одного фигуранта того же уголовного дела, однако по нему была назначена альтернативная мера пресечения в виде залога в сумме 8 млн грн.

Д.Крючков был народным депутатом Украины в Верховной Раде 5-го созыва от "Блока Юлии Тимошенко", был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.