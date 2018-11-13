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16:57 13.11.2018

ГККБ "Луч" начнет поставки в армию модернизированных ПТРК "Корсар", оснащенных европейским тепловизором

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ГККБ "Луч" (Киев) по просьбе армии обеспечило модернизацию принятого на вооружение ВСУ в 2017 году  ПТРК  "Корсар", оснастив новое высокоточное противотанковое вооружение тепловизором европейского  производителя.

Согласно сообщению на странице предприятия в Facebook, установленная на ПТРК тепловизионная камера греческого производства позволяет эффективно распознавать цели и точно поражать цель в темное время суток на расстоянии 1,7 км.

Имя европейского партнера по кооперации и характеристики  тепловизионного  оборудования в ГККБ "Луч" не озвучивают.

ПТРК "Корсар" калибра 107 мм  и дальностью 2,5 км разработки ГККБ "Луч" принят на вооружение  ВСУ летом 2017 года, начаты его поставки в армию. В комплексе  применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Бронепробиваемость ПТУР Р-3 составляет не менее 550 мм за динамической защитой (ДЗ). Тип боевой части (БЧ) - кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы - 100-2500 м.

В июне азербайджанские СМИ сообщили, что в настоящее время Украина ведет переговоры с Азербайджаном о возможности  совместного  производства ПТРК "Корсар".

ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения. С 2011 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В условиях военного времени ГККБ "Луч" успешно освоило разработку и производство высокоточного противотанкового вооружения. Среди разработок - соответствующие стандартам НАТО ПТРК "Стугна" калибра 100 мм и дальностью 5 км, "Конус" (120/5), "Комбат" (125/5), Falaric (90/4 и 105/5), а также ПТРК "Стугна/Скиф" (152/5,5) "Барьер" (130/5), "Корсар" (107/2,5).

Кроме того, в настоящее время ГККБ "Луч" ведет разработку перспективного противокорабельного вооружения. По его данным, госиспытания нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км намечены на первое полугодие 2019 года.

С 2015 года ГККБ Луч" также задействовано в работах по созданию и модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны (ПВО), включая модернизацию и доработку ЗРК "БукМ1" и ЗРК С-300П.

Теги: #всу #тепловизоры #гккб #луч
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