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14:54 13.11.2018

Китайская Sinohydro завершит реконструкцию житомирской объездной дороги в 2020 году - Омелян

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Китайская Sinohydro завершит реконструкцию житомирской объездной дороги в 2020 году - Омелян

Китайская Sinohydro Corporation Limited планирует завершить реконструкцию 23 км объездной дороги вокруг Житомира общей стоимостью EUR40 млн в 2020 году, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян журналистам в кулуарах конференции "Дирижеры изменений" в Киеве во вторник.

"Проект осуществляется на средства международных финансовых организаций. Общие инвестиции - EUR40 млн, за них будет построено 23 км дорог, плюс несколько развязок, путепроводов над железными дорогами. Предполагается, что строительство завершат в 2020 году", - заявил министр.

Он добавил, что украинцы впервые получат полноценную бетонную дорогу первой категории, которая будет иметь четыре полосы.

Как сообщалось, в 2017 году "Укравтодор" и Sinohydro Corporation Limited подписали контракт на выполнение работ, ожидаемый срок завершения которых – 2020 год. Стоимость реконструкции составляет более EUR42 млн. Финансирование работ осуществляется за счет кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В мае 2018 года "Укравтодор" констатировал промедление с началом реконструкции северного объезда Житомира по трассе М-06 между развязкой Житомир-Восточный и Житомир-Западный, подчеркивая, если китайский подрядчик Sinohydro Corporation Limited не начнет работы в ближайшее время, агентство будет вынуждено обратиться к кредитору с требованием о расторжении контракта.

Теги: #омелян #житомир #объездная_дорога
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