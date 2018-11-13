Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности по факту отсутствия отопления в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник утром на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук.

Также в ведомстве сообщили, что сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности во время прошедшего накануне у здания "Криворожгаз" митинга, участники которого требовали подать газ в котельные г.Кривой Рог.